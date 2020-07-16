Сантиметры спасли от гибели шедшего по дороге в Петрозаводске мужчину

Сегодня около часа ночи в центре Петрозаводска произошел неприятный инцидент, попавший в объектив камеры видеонаблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как двое мужчин вышли на проезжую часть и неуверенной походкой зашагали прямо по дороге. На пересечении площади Гагарина и улицы Красноармейской один из пешеходов едва не попал под колеса автомобиля.

От трагедии отделили считанные сантиметры. О произошедшем водитель автомобиля рассказал в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».