Женщина отдала мошенникам деньги в надежде получить миллионную выплату

Мошенники под видом сотрудников столичной прокуратуры одолели звонками 57-летнюю жительницу Сортавальского района. Неизвестные рассказывали, что женщине положена крупная компенсация за лекарства, которые она заказывала в одной фирме год назад.

Аферисты связали женщину с адвокатом, который якобы мог увеличить размер выплаты. Для этого женщине нужно было оплатить услуги защитника интересов, пошлину и издержки. В итоге ей насчитали порядка 250 тысяч рублей, которые предлагали перевести на различные номера мобильных телефонов. Жительница Карелии перевела деньги, рассказали в полиции. На этом общение не закончилось.

Адвокат позвонил своей клиентке и обрадовал ее известием, что ему удалось увеличить размер компенсации до семи миллионов рублей. Деньги обещали доставить женщине, но после оплаты курьерской доставки в размере 160 тысяч рублей. Пенсионерка сняла требуемую сумму и пошла в банк, где поделилась с сотрудницей отделения радостной новостью о будущих миллионах.

Однако банковский служащий, судя по всему, огорчил пенсионерку, рассказав, что она, возможно, стала жертвой мошенников. После обращения в полицию, ее опасения подтвердились.