В Карелии 28 отцов и 16 бабушек вышли в декретный отпуск

В Карелии в декретном отпуске сидят 3410 мам, 28 отцов и 16 бабушек. Самому младшему из пап - 22 года, старшему – 52, рассказали в региональном отделении Фонда соцстрахования.

Жители Карелии, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, получают пособие. Его размер рассчитывается одинаково для всех – 40% от среднего заработка за последние два года. Есть максимальная и минимальная сумма, которая каждый год меняется. В этом году верхняя планка – 29 600,48 рублей, минимальная сумма без учета районного коэффициента в республике - 7082,85 рублей.

Жители республики также могут работать на условиях неполного рабочего времени, находясь при этом в отпуске по уходу за ребенком. Им выплачивается пособие в полном размере и зарплата в соответствии с отработанным временем.

Выйти в отпуск по уходу за ребенком могут мать, отец, бабушка, дедушка, другие родственники или опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком. В семьях, где воспитываются сразу несколько малышей до 1,5 лет (двойня, тройня, погодки), к примеру, мать имеет право оформить отпуск за одним ребенком, а отец – за другим. (фото euromag.ru)