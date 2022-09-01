В Карелии 172 осужденных сели за парты 1 сентября

В исправительных колониях Карелии 1 сентября приступили к обучению 172 осужденных и 13 несовершеннолетних, нарушивших закон и содержащихся в следственных изоляторах региона, сообщи в пресс-службе УФСИН республики.

В ведомстве также рассказали, что в исправительных колониях и следственных изоляторах региона завершены косметические ремонты учебных классов, оборудования и мебели, приобретены канцелярские принадлежности.

В новом учебном году за парты сядут 172 осужденных, подлежащих обучению. Кроме того, организован учебный процесс для 13 несовершеннолетних, преступивших закон и содержащихся в следственных изоляторах региона. Кроме того, в исправительных учреждениях возможно получить рабочие специальности на базе профессиональных училищ, а также заочное высшее образование.

«В исправительных учреждениях организуется обязательное получение общего образования осужденными, не достигшими возраста 30 лет. Лица более старшего возраста также могут получить образование, если изъявят такое желание»,

- дополнили в ведомстве. Фото: pxhere.