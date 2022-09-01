01 сентября 2022, 18:21
В Петрозаводске демонтируют восемь незаконно установленных гаражей
Земельные участки будут освобождены до 19 сентября.
Девять незаконно установленных гаражей демонтируют на Ключевой, в Соломенном и терминал в Октябрьском районе. О сносе построек сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.
«Согласно пункту 8 Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории города информируем об этом владельцев. Земельные участки планируется освободить до 19 сентября»,
- пояснили в мэрии.
Демонтаж начнется с 5 сентября. В течение первой недели снесут пять гаражей в районе пересечения улиц Кемской и Петрова, возле дома № 26 на улице Сусанина и терминал на Октябрьском проспекте. С 12 сентября демонтируют три гаража у дома № 55 на Революционной улице. Фото: petrozavodsk-mo.ru.