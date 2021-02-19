В Карелии 16 человек госпитализированы с пневмонией за сутки

16 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в регионе, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля 2020 года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4927 пациентов, 117 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Изображение с сайта hotgeo.ru