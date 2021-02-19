19 февраля 2021, 09:29
В Карелии 16 человек госпитализированы с пневмонией за сутки
Новых летальных исходов от внебольничной легочной инфекции не зарегистрировано
16 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в регионе, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Начиная с 1 апреля 2020 года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4927 пациентов, 117 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.
Изображение с сайта hotgeo.ru