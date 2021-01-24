24 января 2021, 10:55
Культура

Гибнет объект культурного наследия, один из самых старых домов Карелии

Председатель Совета уполномоченных карелов Раиса Самодаева обозначила проблему реконструкции объекта культурного наследия

Сиивикон тало — так называют в Калевале старый карельский дом, возраст которого, по разным подсчетам, колеблется от 200 до 300 лет. До середины XX столетия в доме жила зажиточная семья Сиивикко. Тесаные бревна, крученые венцы, печь и труба из плоских кирпичей, скругленные углы, резные окна — во всей Северной Карелии построек такого типа единицы. 

Но старый дом умирает: построенный по карельским традициям без фундамента, он врастает в землю и нещадно рушится. 

В 80-е годы прошлого столетия дом подлатал Фонд Архиппа Перттунена. Прошлым летом совершенно прохудившуюся крышу помогла восстановить  местная общественная организация Ухут-сеура. Финские партнеры и рады бы помочь со своей стороны, например, сделать крышу из дранки, да российские законы не позволяют. 

Раиса Самодаева, председатель Совета уполномоченных карелов, обозначила проблему реконструкции объекта. В 2020 Раиса Васильевна стала Лауреатом года за решение вопросов этнокультурного развития карелов. 

 

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Метки: 
объект культурного наследия
Сиивикон тало
Калевала
Карельский дом
реконструкция
Лауреат года 2020
Раиса Самодаева
Председатель Совета уполномоченных карелов
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