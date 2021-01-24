Гибнет объект культурного наследия, один из самых старых домов Карелии

Сиивикон тало — так называют в Калевале старый карельский дом, возраст которого, по разным подсчетам, колеблется от 200 до 300 лет. До середины XX столетия в доме жила зажиточная семья Сиивикко. Тесаные бревна, крученые венцы, печь и труба из плоских кирпичей, скругленные углы, резные окна — во всей Северной Карелии построек такого типа единицы.

Но старый дом умирает: построенный по карельским традициям без фундамента, он врастает в землю и нещадно рушится.

В 80-е годы прошлого столетия дом подлатал Фонд Архиппа Перттунена. Прошлым летом совершенно прохудившуюся крышу помогла восстановить местная общественная организация Ухут-сеура. Финские партнеры и рады бы помочь со своей стороны, например, сделать крышу из дранки, да российские законы не позволяют.

Раиса Самодаева, председатель Совета уполномоченных карелов, обозначила проблему реконструкции объекта. В 2020 Раиса Васильевна стала Лауреатом года за решение вопросов этнокультурного развития карелов.