Юные петрозаводчанки стали лауреатами международного конкурса

Воспитанницы Детской музыкально-хоровой школы София Садовская и Виктория Константинова отмечены дипломами лауреатов I степени международного творческого фестиваля, сообщает городская администрация.

Девочки одержали победу в номинации «Концертмейстерский класс» на VIII Международном конкурсе музыкантов и художников «Финские истории». Обе юные петрозаводчанки занимаются у заслуженного работника культуры РК Ирины Меркуловой.

В этом году на конкурс, ставший уже традиционным, было представлено более 400 заявок, состязания проходили дистанционно.

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