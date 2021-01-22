22 января 2021, 15:28
Юные петрозаводчанки стали лауреатами международного конкурса
Дистанционный формат позволяет детям из Карелии активно участвовать в состязаниях за пределами региона
Воспитанницы Детской музыкально-хоровой школы София Садовская и Виктория Константинова отмечены дипломами лауреатов I степени международного творческого фестиваля, сообщает городская администрация.
Девочки одержали победу в номинации «Концертмейстерский класс» на VIII Международном конкурсе музыкантов и художников «Финские истории». Обе юные петрозаводчанки занимаются у заслуженного работника культуры РК Ирины Меркуловой.
В этом году на конкурс, ставший уже традиционным, было представлено более 400 заявок, состязания проходили дистанционно.
Изобрашения с сайта городской администрации