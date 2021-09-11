В Калевале обещали построить новый детский сад

Жители Калевалы могут ожидать появления нового детского садика. Построить его в поселке пообещал глава Карелии Артур Парфенчиков на праздничном концерте 11 сентября ко Дню республики.

Руководитель региона обратился к пришедшим на концерт и отметил, что кроме строительства детского сада в Калевале появятся новые жилые дома, будет благоустроена школа.

Напомним, в Калевале празднуют в субботу День Карелии. Накануне поселок получил больше 10 миллионов рублей на строительство дорог, были благоустроены знаковые объекты. Целевая субсидия на празднование составила 50 миллионов рублей. // Фото: источник