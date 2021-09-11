Пропавшего подростка ищут в Петрозаводске

Сотрудники отдела полиции №1 УМВД Росси по Петрозаводску ищут Никиту Владиславовича Моисеева. В МВД Карелии сообщили, что 14-летний подросток пропал 10 сентября вечером.

Местонахождение Никиты неизвестно до настоящего времени. Он не вернулся домой в пятницу вечером, его нет до сих пор.

Рост мальчика составляет 170 см, он среднего телосложения, с русыми волосами. Подросток был одет в черный бушлат и черные брюки.

Всех, кому что-то о нем известно, просят незамедлительно сообщить по телефону +7 911 4092696. Фото: источник