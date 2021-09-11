Пропавшего четыре дня назад пенсионера нашли в Карелии

Одна из поисковых историй в Карелии счастливо завершилась 11 сентября. В районе Лосось Порога в Сегежском районе нашли дачника, который пропал еще 7 сентября. О том, что пенсионер жив, сообщила в соцсетях Натали Карапетян, которая все это время держала общественность в курсе поисков.

Анатолий Занько днем 7 сентября поехал в лес за грибами на мотоцикле. Он оставил транспортное средство около кооператива «Радуга» и ушел в лес. Мотоцикл находился около дороги на Лосось Порог примерно в трех километрах от станции Майгуба.

Но сам грибник на открытое пространство так и не вышел. Родные забили тревогу и подключили к поискам всех. Мужчину разыскивали полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители, работники Сегежского ЦБК.

Потерявшегося дачника нашли только на четвертые сутки. Он был обессилен, но жив.

«Обессилен, уставший, но главное жив!!!», - написала Натали Карапетян.

Она выразила благодарность волонтерам, полицейским, сотрудникам ППС и УФСИН, пожарным Сегежи, сотрудникам комбината и всем, кто принимал участие в поисках.