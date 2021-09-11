За неделю жители Карелии добровольно сдали 13 единиц оружия

Сотрудники структур лицензионно-разрешительной работы республиканского управления Росгвардии провели в течение недели 99 проверок. Речь идет о периоде 3 - 9 сентября, сообщили в ведомстве.

Предметом надзора стала сохранность огнестрельного оружия и патронов, хранящихся у граждан.

В ходе рейдов за неделю росгвардейцы составили девять протоколов об административных правонарушениях. Люди добровольно отдали 13 единиц оружия.

Напомним, подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии предоставляют 24 вида услуг.

В частности, они выдают разрешения на приобретение, хранение, ношение и использование различных видов гражданского и служебного оружия и патронов к нему; удостоверения частного охранника и другие разрешения и лицензии. // Фото: Jan-Marcus-Trapp/Pixabay