Калевалу благоустроили ко Дню республики

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Карелии, проходят 11 сентября в Калевале. В преддверии этого события в городе установили новые объекты и благоустроили ряд старых, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В частности, около Калевальской школы появилась парковка, которую долго ждали родители и учителя. Территорию паркинга отсыпали, установили ограждение.

Большой ремонт провели в здании музыкальной школы. Здесь занимаются 87 детей из Калевалы и Борового. Скоро в школе обновят музыкальные инструменты.

В Доме детского творчества отремонтировали два спортивных зала и помещения для занятий в кружках.

На субсидию к празднику в текущем году приобрели арт-объект «Книга». Его установили на берегу озера как символ признания в любви к Калевале и творчеству ее уроженцев, писателей Ортье Степанова, Николая Якколы, Антти Тимонена, Пекки Пертту, Якко Ругоева.

Праздник в Калевале продолжается, вечером жителей и гостей города ждет салют. // Фото: источник