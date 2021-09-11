Праздничные мероприятия в честь Дня Карелии начались в Калевале

Посвященные 101-й годовщине со дня образования Республики Карелия праздничные мероприятия начались в Калевале 11 сентября. Память погибших воинов почтили жители и официальные лица, сообщили в правительстве Карелии.

Венки к Братской могиле возложили глава республики Артур Парфенчиков и другие представители руководства региона. Память солдат почтили минутой молчания. Их здесь захоронено1295.

Во время Великой Отечественной войны на территории Калевальского района шли бои. Жители Калевальского района хранят память о погибших. Всего в районе захоронено более 2000 павших воинов.

Праздник проходит в сокращенном формате из-за пандемии коронавируса, программа не предполагает больших мероприятий. Сэкономленные средства направили на благоустройство Калевалы.

Ко Дню Карелии в городе привели в порядок территорию у сосны Леннрота, мыса у «Креста путника», их в субботу осмотрели официальные лица. Также на озере Среднее Куйто появился новый арт-объект «Книга». На страницах композиции на карельском и русском языках написаны слова «Я любви к Калевале не прячу».

Накануне вечером в Доме культуры прошел спектакль Калевальского народного театра по пьесе Лео Нярья «Запевай-ка песню, карел» на карельском языке. // Фото: источник