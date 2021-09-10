Сотрудники УФСИН тайно напишут детективы в духе Достоевского

Конкурс короткого рассказа в жанре детектива организовали к 200-летию Федора Михайловича Достоевского. В состязании под названием «Детектив Достоевский» приглашают поучаствовать сотрудников УФСИН, сообщили в республиканском ведомстве.

Издательство «Российской газеты» и портал «годлитературы.РФ», которые проводят литературный конкурс, хотят актуализировать наследие великого писателя.

Они решили, что это смогут хорошо сделать сотрудники уголовно-исполнительной системы. Рассказы можно подать до 10 октября текущего года.

Причем авторам разрешили использовать псевдоним. Организаторы конкурса гарантировали сохранение в тайне подлинного имени и координат написавшего рассказ.

Итоги подведут до 10 ноября, победителей наградят 18 ноября. Они получат специальные призы и подарки от партнеров конкурса. // Фото: «Литературная газета»