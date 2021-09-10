В эту субботу в Петрозаводске будут искать сокровища

Морской фестиваль «Ковчег мира» пройдет в субботу, 11 сентября, в Петрозаводске с 10:00 до 20:00 на Ригачина, 37б. Гостям предложат окунуться в атмосферу романтики парусных приключений, портовых творческих посиделок, рассказали в пресс-службе клуба «Полярный Одиссей».

Для самых маленьких гостей подготовлены мастер-классы в клубе путешественников, ребят постарше и взрослых обучат мастерству вязания морских узлов и тому, как их можно использовать в прикладном творчестве. Самым азартным предложат пройти пиратский квест в поисках сокровищ. На фестивале выступят творческие коллективы. Будет звучать музыка, песни, гости увидят спектакль «Соловецкие юнги». Большинство мероприятий бесплатны, на некоторые требуется предварительная регистрация.

Фестиваль проводится при поддержке фонда президентских грантов. (фото mybiz.ru)