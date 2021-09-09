Театр кукол Карелии откроет престижный фестиваль «Рязанские смотрины»

В пятницу, 11 сентября в Рязани стартует XVIII Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины». Первым его спектаклем станет постановка «О рыбаке и рыбке» Театра кукол Карелии, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Рязанский фестиваль – один из самых крупных и престижных в стране. Он существует с 1989 года и за это время принял около 120 ведущих театров России и ближнего зарубежья, больше 50 иностранных коллективов.

Спектакль карельского режиссера Яны Туминой сыграют в день открытия фестиваля дважды – для зрителей и для участников.

Показы XVIII Международного фестиваля театров кукол пройдут на пяти сценических площадках Рязани.

С 16 по 19 сентября на сцене Рязанского областного театра кукол состоятся гастроли Театра кукол Карелии. // Фото: источник