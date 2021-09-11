Как не колоться и сохранить работу?

Эта тема сегодня – одна из самых болезненных и актуальных для миллионов работающих, для которых по закону вакцинация не является обязательной, но их принуждают к уколам. В 10-м выпуске «Азбуки будущего» правовой анализ того, что могут сделать люди, не желающие колоться, и пожелания здоровья тем, кто хочет.

Юристы провели большую работу и подготовили несколько десятков шаблонов документов, которые будут полезны:

1. Работодателям, которые не хотят попасть под санкции и колоть людей,

2. Работникам, которые не хотят колоться и потерять работу,

3. Чиновникам и судьям, которые хотят жить по закону и совести.

«Да, законодательство меняют под глобальные задачи, но это происходит не так быстро, как некоторым хотелось бы, - говорит автор проекта Максим Мазуровский. - Пока ещё есть достаточно законных способов защититься. По крайней мере, до выборов. Думаю, после них пойдут по пути стран Европы, Канады и Австралии и возьмутся даже за детей».

Подробная информация и возможность скачать документы на сайте azbuka2020.ru Там же регистрация на бесплатный вебинар на эту тему. (Видео)