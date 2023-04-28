В какой обуви будут щеголять модники весной и летом

Сабо будут носить модники весной и летом. Российский стилист и телеведущий Влад Лисовец считает, что такая обувь не только удобная, но и трендовая.

«Сабо такая обувь, в нашей стране на которую решится не каждый. С одной стороны, сошлются на неподходящий климат, с другой — откажутся из-за ассоциации на домашние тапки, а зря!»

- цитирует стилиста «Лента.ру».

Сабо сочетаются с любой одеждой. Эту обувь можно носить с джинсами и даже с вечерним платьем. Лисовец советует подбирать к сабо носки или гольфы.

Еще один эксперт по моде Диана Плиско назвала несколько актуальных вещей этого года. В списке стилиста-имиджмейкера - бомбер, который может быть изготовлен из трикотажного материала, нейлона на подкладке, юбка длины макси из денима, а также корсет. // фото unsplash.com