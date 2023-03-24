24 марта 2023, 12:30
Названа самая модная стрижка сезона
Примеры появились на многих страничках мастеров в России
В этом сезоне все обсуждают «пузырчатый» боб, который подойдет тем, кто не хочет тратить время на укладку волос, сообщают Новости.mail.ru.
В основе стрижки лежит ставший уже привычным «боб». Отличительная черта нового образа – воздушность и объем, которые достигаются за счет мягкой градуировки.
Как правило, у таких волос чуть удлиненные пряди спереди и закругленный срез сзади. Благодаря своим фишкам боб и получил эпитет «пузырчатый» (bubble). Оптимальная длина этого боба – до линии челюсти.
Сообщается, что примеры «пузыря» появились и на многих страничках мастеров из России, которые следят за трендами. // Фото: Freepik