Названа самая модная стрижка сезона

В этом сезоне все обсуждают «пузырчатый» боб, который подойдет тем, кто не хочет тратить время на укладку волос, сообщают Новости.mail.ru.

В основе стрижки лежит ставший уже привычным «боб». Отличительная черта нового образа – воздушность и объем, которые достигаются за счет мягкой градуировки.

Как правило, у таких волос чуть удлиненные пряди спереди и закругленный срез сзади. Благодаря своим фишкам боб и получил эпитет «пузырчатый» (bubble). Оптимальная длина этого боба – до линии челюсти.

Сообщается, что примеры «пузыря» появились и на многих страничках мастеров из России, которые следят за трендами. // Фото: Freepik