09 марта 2023, 21:54
Модный разговор

Стилист вспомнил Робертс в «Красотке» и назвал модный наряд на весну

По мнению Андрея Рогова, в тренде будет образ из 90-х

Российский стилист Андрей Рогов назвал самый модный, по его мнению, наряд этой весны.

По его мнению, актуальным будет образ из 90-х. Это оверсайз-пиджак и удлиненные шорты. Такой наряд носила героиня Джулии Робертс в романтической комедии «Красотка». В фильме в одной из сцен Вивиан предстала в оранжевом пиджаке поверх рубашки и удлиненных шортах с поясом.

«Важный тренд весны — костюм с шортами! Главное вдохновение — Джулия Робертс в фильме «Красотка», - написал Рогов в своем телеграм-канале. // фото unsplash.com

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