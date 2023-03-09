Стилист вспомнил Робертс в «Красотке» и назвал модный наряд на весну

Российский стилист Андрей Рогов назвал самый модный, по его мнению, наряд этой весны.

По его мнению, актуальным будет образ из 90-х. Это оверсайз-пиджак и удлиненные шорты. Такой наряд носила героиня Джулии Робертс в романтической комедии «Красотка». В фильме в одной из сцен Вивиан предстала в оранжевом пиджаке поверх рубашки и удлиненных шортах с поясом.

«Важный тренд весны — костюм с шортами! Главное вдохновение — Джулия Робертс в фильме «Красотка», - написал Рогов в своем телеграм-канале. // фото unsplash.com