09 марта 2023, 21:54
Стилист вспомнил Робертс в «Красотке» и назвал модный наряд на весну
По мнению Андрея Рогова, в тренде будет образ из 90-х
Российский стилист Андрей Рогов назвал самый модный, по его мнению, наряд этой весны.
По его мнению, актуальным будет образ из 90-х. Это оверсайз-пиджак и удлиненные шорты. Такой наряд носила героиня Джулии Робертс в романтической комедии «Красотка». В фильме в одной из сцен Вивиан предстала в оранжевом пиджаке поверх рубашки и удлиненных шортах с поясом.
«Важный тренд весны — костюм с шортами! Главное вдохновение — Джулия Робертс в фильме «Красотка», - написал Рогов в своем телеграм-канале. // фото unsplash.com