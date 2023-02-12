Будуарный шик и готика вернулись в моду

Главные тренды в одежде на весну и лето назвал в своем телеграм-канале стилист Александр Рогов.

Актуальными будут шелк, кружево, прозрачность, элементы нижнего белья и будуарный шик. В моду также вернулся готический стиль.

«Поделюсь наблюдением: очень часто дизайнеры играют в сочетание «будуар + готика». Будуарный готкор, получается?» - написал Рогов и приложил несколько снимков с модных показов.

Ранее дизайнеры и модницы Карелии прокомментировали «Петрозаводск говорит» главные тенденции в одежде 2023 года. Подробнее здесь. //фото на главной unsplash.com