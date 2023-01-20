Обсуждаем модные тренды весны-лета 2023 года

Текст: Елена Малишевская

Больше половины зимы уже прошло. Те, у кого руки откуда надо растут, перекраивают одежду, готовясь к весне: пришивают к кофтам бахрому, делают юбки короче, приспосабливают к нарядам бабушкины корсеты. Мы собрали главные тренды от ведущих дизайнеров мира — все они как один утверждают, что в моду возвращаются «дерзкие нулевые». Это когда живот оголен (Качаем пресс, девочки!), много прозрачных тканей, кожаных вставок и ажурных колготок. Мы также попросили местных дизайнеров и экспертов оценить модные тенденции: будем ли мы это носить? А главное - надо ли?

Модные дома по всему миру для начала определяются с цветовой палитрой. Мнения разные, но в тройке лидеров следующие цвета: черный, розовый и кобальтовый синий (не путать с сапфировым и васильковым). Кобальтовый считается самым чистым и насыщенным из всех синих.

Алексей Медведев

Алексей Медведев - начальник отдела по созданию, реставрации и хранению народного костюма ансамбля "Кантеле". Сам редко работает с черным цветом, но понимает, за что его так любят.

«В предстоящем сезоне черный цвет в одежде, действительно, остается на пике популярности. Он ценится за элегантность и выявление индивидуальности. И еще одним важным аргументом является то, что черный цвет ассоциируется с силой. Ярким дополнением может быть элемент одежды из ткани цвета фуксия».

Наталья Соколова

Модельер из Петрозаводска Наталья Соколова напоминает, что цветом 2023 года выбран оттенок Digital Lavender – то есть «цифровая лаванда». Ничего сложного, просто мягкий пастельный лиловый цвет. Почему лаванда цифровая? Потому что цвет создан с помощью цифровых технологий. Он ассоциируется с заботой о себе и передает эмоции безмятежности и спокойствия.

«Запах лаванды расслабляет, то же самое происходит при созерцании цвета. Это цвет доверия, защищенности. Понятно, что в нынешних реалиях мы подсознательно ищем защиты хотя бы в цвете. Во все периоды напряжения и кризисов женская мода реагировала короткими юбками, мода становилась откровенно сексуальной и провокационной. Это открытые животы и полупрозрачные платья, сквозь ткань которых просвечивает белье. С другой стороны, это по-настоящему женственные, романтичные образы с акцентом на тело. Так дизайнеры считывают призыв женщин к миру. Мол, давайте займемся другими, более приятными, вещами».

Да, действительно, среди главных модных трендов заниженная талия, открытый живот, кроп-топы и бра. Что такое кроп-топ? Сильно укороченная майка, практически до размеров нижнего белья. Модельеры предлагают носить их с брюками и джинсами, шортами и бермудами, а также с юбками на низкой посадке. Весной и летом будет в моде экстра мини: юбки и шорты чем короче, тем лучше. И в то же время приветствуется экстра макси: повседневные платья в пол.

Светлана Карсакова

Стилист из Петрозаводска Светлана Карсакова считает, что вся эволюция моды произошла в XX веке, сейчас «новые тренды» - это просто новые способы сочетания и носки, возвращение реплик прошлых десятилетий.

«Для меня первичен персональный стиль, отражающий личность человека. Мода - это бизнес, это уравнение, стандарты, а стиль - осмысленное прочтение цвета, форм, линий, фактур, положенных на индивидуальную внешность и внутренний мир. Я работаю по системе стилевых типажей, архетипической структуре личности, колористике. Тренды - это последнее, на что ориентируюсь».

А между тем, модельеры призывают использовать при пошиве одежды на весну/лето прозрачные и полупрозрачные ткани, кружева. Ажурная отделка встречается повсюду, особенно на черных рубашках. Пайетки в повседневной одежде — да, дизайнеры хотят, чтобы мы ходили блестящими круглый год. А еще бахрома везде: на сумках, кофтах, брюках. Вязаное платье? С бахромой. Кожаное платье? С бахромой. Стилисты говорят, что «бахрома в движении придает образу недостающей фактуры и шарма».

Возникает вопрос: если ходить на работу в платье «экстра макси», украшенном пайетками и бахромой, то что в таком случае надеть на праздник? Алексей Медведев соглашается, что есть такая опасность: если в будни ты вся из себя красивая, яркая и манящая, то в праздничные дни нечем будет удивлять.

«Я приверженец старинной китайской эстетики: одежда женщины должна быть весной - веселой, летом - радостной, осенью - торжественной, а зимой — чарующей. Конечно, к модным тенденциям в одежде необходимо подходить очень тонко. При выборе нарядов из тканей, являющихся вечерней группой: из кружева, пайеток, с отделкой бисером и перьями, декоративной бахромой, я бы реже рекомендовал использовать их в повседневной жизни. Они предназначены для вечерних выходов, создают настроение торжества, ощущение волшебства. Важно, чтобы оно не потерялось в повседневной суете».

Юбки и платья плиссе — мировые дизайнеры продолжают тему женственности в моде. Плиссированными станут даже брюки. Корсеты на страницах всех модных журналов: они стали частью и мармеладно-розовых комбинезонов, и коротких платьев с принтом. Ажурные и цветные колготки, гольфы и носки в сетку — а вот это давно забытое старое. Не всем идет, ну что ж, надо так надо.

Светлана Мокрецова

Модельера из Медвежьегорска Светлану Мокрецову такие тренды скорее радуют, чем огорчают. Она признается, что очень любит женственные элегантные образы. И полупрозрачные, кружевные ткани помогают такие образы создавать.

«Мода – дама капризная и непостоянная. Но самое главное, что она всегда дает возможность умной женщине оставаться обаятельной и привлекательной в любых модных тенденциях. Я думаю, что будут популярны не только среди молодежи, но и взрослых красавиц повседневные платья и юбки в пол, которые придают любой походке легкость и стремительность. Особенно важно, чтобы быть модным, сочетать полупрозрачные легкие ткани с грубой обувью. Я думаю, что для большинства – это уже больше не шок. А, скорее, невероятно удобно!»

Тем, кто устанет от корсетов, пайеток и агрессивной женственности, модельеры предлагают отдохнуть в широких штанах с массивными карманами. Также в моде будет тотал-деним: джинсовые костюмы и пальто. Почти в каждой коллекции есть кожаное платье: черное или цветное, с бахромой или без, приталенное с бретельками или короткое с принтом, неважно, оно просто должно быть.

Марина Ноженко

Марина Ноженко, специалист по просветительской работе музея «Кижи», много лет проводит конкурс «Лучший костюм начала XX века». Убеждена, что слепой фанатизм в моде неуместен. Радуется, что люди сейчас не боятся экспериментировать: Марине нравится встречать на улицах Петрозаводска смелые решения в одежде.

«Эх, а вообще-то за модой я следить не успеваю. Мы на острове Кижи щеголяем в сарафанах. В строго этнографичных, между прочим! И это тот самый случай, про который говаривал великий Ив Сен-Лоран – «мода проходит, стиль вечен». Поверьте моему опыту, в сарафане любая чувствует себя настоящей женщиной! Нет такой фигуры, которой не подошёл бы народный костюм, создававшийся веками и представляющий собой абсолютный баланс женственности и практичности. Правда, и существовать в нем стоит сообразно ритму той эпохи, когда он бытовал. Без трезвонящих гаджетов, дедлайнов, ревущих машин и вороха пакетов наперевес. Оставаться истинной женщиной, принимая, отрицая или экспериментируя с эпатажными трендами – вот, на мой взгляд, и есть истинный смысл моды».

В общем, мы вам про основные модные тренды рассказали, теперь выбор за вами: шить это все или не шить, покупать или не покупать, носить или нет.

Как там говорил Алексей Медведев? Зимой одежда должна быть чарующей, а весной — веселой. Вот, походим пока в чарующих шубах, нам в них еще месяца два ходить. Есть время подумать про веселые платья с бахромой. // Фото: Елена Малишевская, Игорь Георгиевский, Кирилл Огнев.