Стилисты дали советы по выбору нарядов на Новый год

Стилисты призвали россиян встречать Новый год комфортно. При этом не надо бояться ничего при выборе нарядов, приводит их слова РИА Новости.

По мнению Влада Лисовца и Алены Ахмадуллиной, на астрологию или другие аспекты обращать внимание не стоит. Как не нужно опасаться блесток и черного цвета.

- Встречать нужно в первую очередь в том цвете, в котором сам самому или самой комфортно,

- заявил Лисовец.

Он считает, что главное - это даже дома смотреться «максимально интересно и роскошно». Черный цвет можно дополнить красным, зеленым и выглядеть очень эффектно.

Не стоит пренебрегать блестящим, согласна с коллегой Алена Ахмадуллина. Она посоветовала обратить внимание на фактуры с сиянием: люрекс, эффект металлик, пайетки. // фото: Victoria_Watercolor/ pixabay.com