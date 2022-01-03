Стилист из Петрозаводска рассказала о модных тенденциях 2022 года

Текст и фото: Хельга Белянцева

В арт-пространстве «Perlamuter» в Петрозаводске в декабре прошел мастер-класс Ксении Диановой — стилиста-имиджмейкера и историка моды. Она рассказала об основных трендах, которые будут актуальны не только этой зимой, но и весь ближайший год. По словам Ксении Диановой, эти модные тенденции являются закономерным результатом той обстановки, в которой мы живем уже почти два года – то есть влияния пандемии. А с другой стороны – это логический результат предшествующего периода развития моды.

"Сейчас в моде нет понятий «уместно-не уместно», «модно-не модно». Вопрос лишь в том, насколько образ гармонирует с человеком, — говорит Ксения Дианова. — Мода совершенно изменилась. Если весь XX век дизайнеры и стилисты пытались создать из любой внешности нечто усредненное, какого-то идеального человека, то сейчас мода «отстала» от внешности. Можно самовыражаться так, как считаешь нужным, если ты не нарушаешь закон и не оскорбляешь ничьих чувств".

Влияние пандемии и отголоски девяностых

Первое, с чего я хотела бы начать – это цвет. Существует Институт цвета Panton, который каждый год объявляет новый модный оттенок. Под влиянием пандемии в 2021 году Panton впервые изменил своим правилам и объявил сразу два модных цвета – желтый и серый, которые стали символами надежды на светлое будущее и стабильности.

На 2022 год Институт Panton пока не объявил цвета (данные на начало декабря). Но многие модные аналитики говорят о том, что самым главным цветом нового года будет оттенок, который получил название «Бабл Гам» (от англ. «жевательная резинка»).

В целом, палитра на зиму и весну 2022 года очень яркая. Возможно, это попытка модной индустрии использовать цвет как психотерапевтическое средство, особенно в условиях, когда мы с вами прячем лицо под маской. И самый лучший способ рассказать о себе — яркие цвета в одежде.

Если мы проанализируем те коллекции, которые дизайнеры нам представляют последние несколько сезонов, то можем проследить явное влияние эпохи 1990-х. Это связано с тем, что многие творцы, которые сейчас создают одежду, выросли в девяностые, их юность пришлась на эти годы, и теперь они испытывают ностальгию по этому периоду.

Гиперобъем. В ближайший год остается в тренде гиперобъем, который создается с помощью многослойности. При этом между одеждой и телом остается большое количество воздуха. Некоторые связывают такую любовь к гиперобъему с тем, что за период карантина многие наели лишние бока. Поэтому оверсайз, который пришел к нам из девяностых, сейчас приобретает второе звучание.

Черные блестящие плащи. Еще одно явление, очень модное в предстоящем сезоне — черные блестящие плащи. Все помнят фильм «Матрица» и различных «авторитетных персонажей» тех лет, которые ходили в таких плащах.

Вязаные вещи. Одна из последних тенденций — обилие вязаных вещей. Это и длинные вязаные платья, и громоздкие объемные свитера, и всевозможные жилеты — все, что связано с темой уюта. Впервые моду на вязаные вещи ввела Коко Шанель после Первой мировой войны. Связано это с тем, что, когда происходят глобальные экономические кризисы, как правило, возникает проблема с обеспечением тканями. Из-за этого очень многие дизайнеры начинают задавать тон на какие-то изделия, которые любой человек может создать своими руками. Этой зимой очень популярны трикотажные вещи с пестрыми принтами. Если у вас в запасе остались вязаные свитера с орнаментом, смело доставайте.

Яркие крикливые сочетания. Если мы посмотрим показы, посвященные зиме 2022 года, то можем встретить сохранение тенденций из девяностых, которые наблюдаются в мире моды уже лет пять: крикливые яркие сочетания, большой процент голого тела. То есть вещи, которые в современной эстетике могут показаться вульгарными.

Много голого тела. Также мы можем увидеть в зимней коллекции ультракороткие платья, обилие различных кардиганов. Причем если раньше их носили с рубашками, то теперь на голое тело. Сейчас изменилось отношение к внешнему облику, к телесности. Большой процент голого тела сейчас не имеет отношения к соблазнению, а наоборот, указывает на достаточно спокойное отношение к телу.

Юбки-пачки. Еще одно возвращение «забытого старого» — это юбки-пачки, которые были популярны в конце девяностых и начале нулевых. Но теперь юбка совершенно изменилась. Мы видим гипертрофированные объемы, юбка стала максимально пышной, рождает ассоциации с эпохой Рококо. При этом она уравновешивается грубым верхом — бесформенным свитшотом, курткой-ветровкой или толстовкой. Сейчас мы живем в эпоху «новой женственности», «новой сексуальности». Женщина должна привлекать к себе внимание не внешностью, а какими-то личностными качествами. Но при этом все равно хочется быть красивой. Такой образ как раз создает необходимый баланс.

Пижамный стиль. В эпоху ковида изменилось понятие «одежда по какому-то случаю». Одним из проявлений этой тенденции стало появление моделей одежды, которые вдохновлены тематикой пижамы — одежды, которая напоминает домашнюю атмосферу.

Время социального протеста — 1960-70 годы

Уже второй сезон подряд ведущие модные дома вдохновляются семидесятыми. С чем это можно связать? В 1960-70 годы появилось движение хиппи, так называемых «детей солнца». Оно возникло как протест против вьетнамской войны и других проблем общества. Это было время социального протеста, объявления своего несогласия. И то же самое мы можем наблюдать последние полтора года. Именно во время пандемии всколыхнулось общественное движение, стали проявляться различные формы социальных протестов.

Кроме того, эпоха семидесятых была временем обращения к этническим мотивам, к сочетанию несочетаемого. Тогда модно было все: многослойность, комбинирование разных принтов (например, горох и полоска, горох и цветочный принт). Одежда стала вызовом социальным нормам. Из моды тех лет в коллекцию зимы и весны 2022 года пришли короткие платья в сочетании с брюками клеш, обилие бахромы.

Искусственные шубы. Еще одна актуальная тема модной повестки — искусственные шубки. В этом году на место шуб-чебурашек с гладким ворсом пришли косматые шубы-йети.

Костюмы-тройки. Очень популярны будут костюмы-тройки, темы многослойности, когда под этот костюм надевается, например, водолазка в том же цвете.

Яркие пальто. Горячий хит будущей весны — яркие пальто. Причем их нужно носить с такими же яркими колготками, в том же цвете или в контрастном. Этот тренд связан с эпохой 1960-х.

Мечты о будущем и прошлом

Тема футуризма. Во все непростые периоды истории художники начинают фантазировать о будущем. На показах сейчас появляется большое количество моделей, которые пропитаны темой футуризма. Например, пуховики необычного кроя, из необычных материалов.

Стеганые вещи. Уже второй сезон подряд очень популярны стеганые плащи, пальто и пуховики. Эта тенденция будет сохраняться и ближайшей зимой и весной. Но теперь стеганые вещи встречаются не только в коллекциях верхней одежды, но появляются юбки, свитшоты, жилеты и прочие вещи из простроченного материала.

Корсеты. По-прежнему в моде корсеты самых разных видов: как спортивные, корректирующие, так и соблазнительные, «куртизанские». Появление корсетов также связывают с тем, что за эпоху карантина мы «наели лишнего». Они могут носиться как на голое тело, так и поверх верхней одежды.

Прозрачные материалы. В коллекциях зимы 2022 года появляется большое количество прозрачных материалов. И это не попытки создать «цитадель разврата». Это демонстрация того, что тело — это не объект. Если мы хотим, мы его показываем, но не для того чтобы привлечь чье-то внимание.

Исторические темы. Влияние исторических тем прослеживается уже второй год подряд, особенно в летних коллекциях. Это всевозможные платья с рукавами-буфами, с пышными воротничками. Для коллекций 2022 года характерна тема утрированной женственности. Это связано с тем, что после серьезных социальных потрясений общество сильно скучает по истинной женственности и хрупкости.

Аксессуары

Что касается аксессуаров, здесь тоже не появляется ничего нового, дизайнеры все черпают из прошлых эпох. В 2022 году один из главных аксессуаров — косынка, особенно если она в том же цвете, что и весь образ. Можно носить ее на итальянский манер, завязывая на затылке. Еще один модный аксессуар — необычные перчатки.

Как и в прошлом сезоне, в моде будут воротнички. Теперь они небрежно носятся даже с повседневной одеждой. В условиях, когда многие события переместились в онлайн, воротничок — это быстрый способ преобразиться.

Если говорить об украшениях, сейчас модно и можно все! Ушли в прошлое многие стереотипы. Теперь главная идея — сочетание несочетаемого: золота с серебром, пластика с драгоценностями, натуральных камней с украшениями из бисера и т. д.

Удобная обувь

Новинка этого сезона, взятая из хорошо забытого старого — угги, унты, валенки. Многие долгое время рассматривали такую обувь как проявление дурновкусия, отголосок эпохи Пэрис Хилтон. Но современные дизайнеры не считают эту обувь вульгарной и начинают активно внедрять в коллекции.

Сейчас самое главное в обуви — удобство. Связано это с тем, что во время пандемии мы зачастую маломобильны. И если нам нужно быстро выскочить из дома и сбегать в магазин, в этих условиях сложные виды обуви не очень удобны. А удобная обувь обычно не очень красивая. Как, например, клоги, которые напоминают средневековые деревянные башмаки.

В новом сезоне мы видим обувь, напоминающую домашние тапочки — уютные, теплые, меховые. Причем такая обувь сочетается с вечерними платьями.

Наступление эпохи неогламура

Последняя тенденция 2022 года — стремление к «новой роскоши», которая является, скорее, бутафорской. Стразы, перья — все яркое и красивое, но в то же время достаточно недорогое.

Это закономерное явление, потому что мода долгое время находилась в аскетичных условиях карантинных ограничений, соблюдения эко-повестки, социальной повестки. И люди от этого устали. Поэтому в 2022 году начнут появляться «первые ласточки» неогламура.

Классический гламур был связан с темой создания «идеального человека» — пресловутой блондинки 90x60x90, с акриловыми ноготочками, автозагаром и т. п. Сейчас не существует единого стандарта красоты — каждая может быть королевой.