Визажист из Петрозаводска подготовила моделей для показа Юдашкина

Текст: Виктория Зайцева

В Государственном Кремлевском дворце 7 марта прошло модное шоу и показ новой коллекции «Возрождение» Валентина Юдашкина. Праздничное шоу — подарок дизайнера всем дамам в честь Международного женского дня. Петрозаводчанка Светлана Прохорова оказалась в числе мастеров, которые занимались подготовкой моделей для этого важного события в мире высокой моды.

— Светлана, как вам удалось попасть в команду визажистов на показ коллекции Валентина Юдашкина?

— Макияж для меня — это не только работа. Это моё хобби, моё увлечение, моя любовь, моя жизнь. Соответственно, я очень много вкладываю в своё развитие в этом направлении. Езжу в большие города. Например, ежегодно посещаю форум визажистов в Москве, в Санкт-Петербурге фестиваль Невские берега, а также мастер-классы самых известных спикеров. Таким образом обзавожусь различного рода знакомствами. Во время пандемии обучалась онлайн. Сейчас есть уникальная возможность посмотреть различные уроки из других городов и даже стран.

В прошлом году я ездила на неделю высокой моды в Париж, там завела новых знакомых. И по рекомендации попала к организаторам, которые набирали мастеров на показ к Валентину Юдашкину.

Конечно, попасть туда очень сложно, берут ограниченное количество мастеров. С улицы, так сказать, не возьмут. Принимают либо по рекомендации, либо своих проверенных мастеров.

Организаторы полностью в ответе за ту работу, которая проводится на площадке, поэтому должны быть уверены в специалисте.

— Удалось ли вам пообщаться с Валентином Юдашкиным?

— Пообщаться, конечно, не удалось. У нас на это и времени не было. Всё общение Валентина было только с организаторами. По подготовке, эскизам… А организаторы доносили эту информацию до мастеров.

Я работала на площадке с ним за кулисами, когда мы собирали моделей к выходу на сцену. К Валентину Юдашкину я не подходила, зачем отвлекать человека, который находится сейчас в работе?.. Личного общения, конечно, не было. Но для меня это совсем не важно. Для меня уже радость оказаться в его команде и поработать с ним. Зато есть фото на память. Валентин лояльно относится ко всем, кто хочет с ним сфотографироваться. В этом он не отказывает никому.

Светлана с модельером Валентином Юдашкиным

— А с другими звёздами?

— С другими звёздами я тоже не общалась. Я же была на работе! (Улыбается.) Мы находились в гримёрках, собирали моделей, нам было некогда. Конечно, мы многих видели. Если была возможность сфотографироваться – мы это делали, но звёзды тоже люди. Мы никого не отвлекали, наблюдали издалека. Если была возможность сфотографироваться – фотографировались. Мне удалось сделать фото с Валентином Юдашкиным, Алексеем Воробьёвым и Игорем Крутым. Вообще времени было мало. Мы собирали моделей, во время такой суеты не до звёзд.

С композитором Игорем Крутым

Светлана с певцом и актёром Алексеем Воробьёвым

— Как с вами взаимодействовал куратор визажистов? Насколько я понимаю, у каждого был эскиз того, какой макияж должен получиться в итоге?

— Куратором визажистов была Татьяна Лосева. У нас есть общая беседа, где примерно за месяц до показа появилась информация о том, что 7 марта будет такое мероприятие. Я, если можно так сказать, запрыгнула в последний вагон поезда. Написала и отправила свои данные. Так и оказалась в штате визажистов. После этого нам прислали референс, мы могли посмотреть, какую причёску и макияж планирует Валентин к своей коллекции. Он сам рисует эскизы и отправляет организаторам, а они уже показывают нам.

На площадке, в Кремлевском дворце, это происходило так: куратор делает макияж по эскизу Валентина, отправляют модель к нему на проверку. Если есть какие-то недоработки — Валентин все это проговаривает, а организаторы сообщают, что именно доработать.

— Есть ли возможность добавить что-то своё в этот эскиз?

— Были такие моменты, когда нужно было доработать макияж, что-то добавить. Но все делается по требованию Валентина. Далее макияж утверждается и к работе приступают мастера. Каждый макияж должен быть одобрен. Своего в эскиз, конечно, мы добавить ничего не можем. Какой эскиз – такой и макияж. Ни больше, ни меньше.

— Что вы чувствуете, когда у вас появляется возможность участвовать в таких показах?

— В первую очередь радость! Возможность проявить себя на таких мероприятиях и быть замеченным, подняться на ступеньку выше… Любой мастер этого желает. А когда осуществляется мечта, получаешь колоссальный опыт и удовлетворение.

В прошлом году у меня уже была возможность попасть к Юдашкину, было свободное место. Но у моей мамы был юбилей, и я не могла себе позволить уехать. Расстроилась, конечно.

А в этом году вселенная сделала мне подарок. Я достойно вытерпела целый год, не подвела маму, мы вместе отметили её день рождения, и меня вознаградили, если так можно сказать.

— У вас ведь уже давно был опыт работы со звёздами, с Шурой, например. Можете рассказать?

— Шура очень добрый и тактичный в плане работы с мастером. Мы обсудили детали макияжа. Он сказал: «Главная задача – выделить глаза». Это его стиль на сцене, у него почти всегда смоки айс (Техника макияжа, от англ. «smoky eyes» – дословно «дымчатые глаза». — Прим. ред.).

— Было ли такое, что у вас дрожали руки?

— И руки тряслись, и ноги. Волновалась, конечно. Но с трясущимися руками никакой макияж не выполнить (улыбается). Поэтому волнение я подавила, переключив внимание на работу. А потом он одобрил макияж, и мы сделали селфи.

— Как вы справляетесь с волнением, если оно у вас возникает?

— Света, успокойся! Это такой же человек, у него такое же лицо. Делай так, как умеешь!

— Визажист — достаточно конкурентная профессия.

— Визажист визажисту друг. Для меня это так. Это мой девиз по жизни. Я и сама обучаю макияжу, делюсь опытом и секретами, состою во многих чатах с визажистами. Там мы делимся друг с другом информацией о новинках, спикерах, поддерживаем друг друга в разных вопросах.

— Есть ли у вас совет, как оставаться в строю?

— Главный совет – это саморазвитие и развитие в профессии. Практиковаться, красить, красить, пробовать участвовать во всех мероприятиях города, где требуются визажисты, посещать форумы, выставки и верить в себя!

— Глядя на себя в зеркало, какую бы вы дали себе установку на будущее?

— Установка на будущее: идти только вперед, стремиться к лучшему и большему. Я ставлю себе цели на год и иду к их реализации. Желания имеют свойство исполняться! И нужно, конечно, развиваться. Без развития и выхода из зоны комфорта ничего не добьёшься.