В истории с поисками пропавших подростков в Карелии поставлена точка

Поиски пропавших в Карелии несовершеннолетних юноши и девушки завершены. Молодые люди были объявлены в розыск 16 апреля. С поисками просили помочь водителей автобусов и перевозчиков, так как предполагалось, что подростки могут передвигаться по республике или уехать даже за ее пределы.

Вечером 18 апреля в паблике «ПСО «Доброспас» появилось сообщение, что подростки найдены, криминального следа в их пропаже не обнаружилось.

«Благодаря действиям полиции и неравнодушных людей подростки найдены. Криминальной составляющей в исчезновении Ромео и Джульетты нет», - говорится в сообщении группы.