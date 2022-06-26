В Госудуме предложили разрешить службу по контракту выпускникам школ

В государственой думе предложили разрешить заключать контракты на службу с людьми, получившими среднее общее образование. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»), сообщает “Коммерсантъ”.

Сейчас выпускники школ могут заключить воинский контракт только после трех месяцев срочной службы. Заключать контракт сразу могут только выпускники вузов и средних профессиональных учреждений.

Картаполов предлагает изменить этот порядок, но вместе с тем запретить отправлять на вооруженные конфликты солдат, матросов, сержантов и старшин, отслуживших менее четырех месяцев. Он внес соответствующие изменения к другому законопроекту, который ранее был принят в первом чтении.

После принятия этого закон контрактников смогут отправлять в бой только после четырех месяцев службы. Тех, кто служит больше, но не завершил подготовку по военно-учетным специальностям, можно направлять на вооруженный конфликт лишь после завершения данной подготовки.