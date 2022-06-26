Планерку в мэрии Петрозаводска посвятят генплану и контрактной службе

Планерка в петрозаводской мэрии, которая состоится 27 июня, будет посвящена двум темам: генеральному плану и приему на контрактную службу. Об этом сообщил глава карельской столицы Владимир Любарский.

— В начале июня депутаты Петросовета приняли изменения в Генеральный план Петрозаводска до 2025 года. Подготовка документа велась несколько лет. Новый Генплан ждали тысячи горожан, чтобы решить множество важных вопросов. Как и обещал, этой теме мы посвятим очередную городскую планерку. Обсудим вместе, как Петрозаводск будет развиваться в ближайшие годы, — рассказал градоначальник.

Кроме того, Любарский заявил, что в последнее время к нему в личные сообщения поступают вопросы о приёме на контрактную службу. В связи с этим на планерку пригласили военного комиссара Петрозаводска Владимира Кудрика. Он выступит с докладом перед горожанами.

Совещание начнется в понедельник в 10:00. Трансляция будут доступна в паблике мэрии.