Элиссан Шандалович поздравил петрозаводчан с Днем города

Председатель карельского парламента Элиссан Шандалович поздравил жителей Петрозаводска с Днем города. 25 июня столица республики отмечает свое 319-летие.

«С праздником, дорогие петрозаводчане! Виват, Петрозаводск!»,

- написал на своей странице «ВКонтакте» спикер парламента.

Современный Петрозаводск, по словам председателя ЗС РК, город необычайно притягательный, с богатой историей и культурой. Однако Шандалович отмечает с сожалением, что карельская столица лишь отдаленно напоминает петровскую эпоху. По его мнению, это не справедливо. Элиссан Шандалович поддержал идею воссоздать в городе объекты петровской эпохи, назвав ее «интересной и смелой».

«Идея воссоздать строения времен российского императора в столице Карелии уже обсуждается. Об этом на недавней встрече в «Газпроме» говорил глава республики Артур Парфенчиков. Концепция проекта предполагает построить реплики строений в Государевом саду, известном как Парк культуры. Интересная и смелая идея, которая поможет воссоздать здесь то, что было в те далекие времена», - написал Шандалович, добавив, что Петрозаводск помнит свою героическую историю, развивается и с уверенностью смотрит в будущее. (фото Александр Пауков, vk.com)