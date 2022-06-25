Ностальгия по «красным директорам»

Текст: Андрей Мазуровский

В дискуссиях о будущем России, ее экономике, промышленном производстве часто начинают звучать мнения по поводу того, кто способен потянуть, взяться за новую индустриализацию, сохранить то, что есть, идти дальше. Кто эти люди?..

Ответы разные, но большинство едино в одном: на это не способен «офисный планктон», косящий под творцов. Многие говорят, что сделать это могут только сильные, опытные, грамотные руководители крупных предприятий. Именно их следует вводить в правительство, в министерства и наделять полномочиями. Иначе - беда. Как сказал политолог Михеев, «соплежуйство» менеджеров из контор загубит Россию.

Я недавно писал о ностальгии по «красным» директорам. У меня к этим людям, представляющим собой промышленную и техническую элиту, особое уважительное отношение. Почему?

Крупное промышленное производство - это очень сложный механизм. И этот механизм должен работать, как часы, он не может останавливаться. Это многотысячные трудовые коллективы. Все должны быть на местах и с полной ответственностью относиться к своему участку работы. Каким же должен быть директор, несущий персональную ответственность за все?

Я представляю, я был знаком с такими людьми. Да, мне посчастливилось с ними вместе работать в Законодательном собрании РК четвертого созыва. Это Виталий Александрович Федермейссер, Николай Петрович Ершов, Геннадий Павлович Нечаев. Первых двух уже нет в живых, но чем дальше уходит время, тем больше осознаешь их значимость, глубину, масштабность и государственное мышление. На мой взгляд, именно такие люди могли бы справиться с задачей любой сложности. Можно по праву сказать, что они золотыми буквами вписали свои имена в историю Карелии, да и России.

Виталий Федермейссер, который более 40 лет проработал на Кондопожском целлюлозно-бумажном комбинате, с 1989 по 2008 годы был генеральным директором. Его инвестиции в Кондопогу до сих пор составляют предмет гордости горожан и всех жителей Карелии: Дворец Культуры, Ледовый дворец, детские сады и санатории, дороги, освещение и много всего другого. Это был настоящий хозяин. И звали его в народе с уважением не иначе как «Федя».

Вот представляете, всего этого могло бы не быть, будь другой человек на его месте. Ему было под силу и в самые трудные времена сохранить предприятие, дать ему импульс развития и делать все возможное для жителей города, из которых абсолютное большинство были работниками предприятия. Виталий Александрович, считал, что человек это еще более тонкий механизм, и за ним надо ухаживать, содержать в порядке, вкладывать в него не меньше, чем в предприятие. И он вкладывал в здоровье людей, их питание, летний отдых детей в пионерских лагерях, лечение работников в профилакториях, отдых в санаториях и домах отдыха, в спорт, культуру и т.д. И характер у него был не сахар, но умел разговаривать и с рабочими, и с высшим руководством страны.

Не так давно ушел из жизни очень известный, уважаемый и достойный человек – Николай Петрович Ершов. В этот момент я был в Костомукше, к сожалению, навестить его в больнице не удалось: врачи не разрешили. Авторитет человека, кандидата технических наук, который 17 лет был генеральным директором Костомукшского ГОКа, непререкаем. Он был настоящим хозяином и предприятия, и города, о котором заботился. Не случайно люди неоднократно избирали его в карельский парламент. При этом ему не надо было для пиара фотографироваться у каждой лужи: люди знали, что этому человеку можно доверять.

И депутатскую работу он делал оперативно, ответственно, со знанием дела, не любил пустобрехов. В этих случаях, несмотря на свою интеллигентность, одергивал их резко, требуя говорить только по делу, по существу.

Мудрость, тонкий юмор, умение слушать других и быстро вникать в суть дела вызывали огромное удовольствие работать и общаться с этим человеком.

Из этой же породы Геннадий Павлович Нечаев. Геннадий Павлович начал свой трудовой путь рабочим-электрозником на Надвоицком алюминиевом заводе, а завершил его генеральным директором. В самые сложные времена он благодаря незаурядным организаторским способностям, сумел улучшить качество продукции, благодаря чему предприятие вышло из кризиса, и это позволило ему еще долго оставаться на плаву, сохраняя рабочие места. Геннадию Павловичу, находящемуся сейчас на пенсии, хочу пожелать здоровья и признаться в своем глубочайшем уважении.

Помню коронную фразу Геннадия Павловича на планерках с правительством, министрами, которые рассказывали о своих проблемах: «Что вам мешает их решить? Чем мы вам можем помочь? Давайте обсудим. Мы готовы с вами решать эти проблемы вместе».

Вот такие они - директора: умные, ответственные, думающие конкретно и масштабно, организованные, а главное, понимающие и уважающие людей, одним словом, государственные люди. Вот ни капли не сомневаюсь, что такие справились бы с любой, самой сложной задачей. Это, говоря, современным языком, патриоты высшей степени. Вот таким и подобным им надо работать в правительстве, в министерствах на руководящих постах. А сейчас такие есть? Уверен, что есть! // Фото: @pressfoto / freepik.com