В Госдуме заявили о сложной ситуации с мусором в Карелии

Карелия оказалась в числе регионов, в которых массово жалуются на ситуацию с мусором. О непростой ситуации в сфере ТКО рассказал в своем телеграмм-канале председатель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Депутат отметил, что для российских регионов актуальны вопросы создания объектов инфраструктуры обращения с ТКО, оборудования контейнерных площадок, приобретения спецтехники.



Нехватка контейнеров, по информации минприроды России, составляет около 300 тысяч штук. В этом году в планах приобрести 15% от потребностей.

Больше всего жалоб по обращению с отходами приходит из Камчатского края, Самарской области, Карелии, указал Кобылкин. Сложная ситуация по наличию объектов инфраструктуры ТКО - в Дагестане, Карелии и Забайкальском крае.

Ранее стало известно о рейдах по контейнерным площадкам в карельской столице и выявленных нарушениях. © «Петрозаводск говорит»