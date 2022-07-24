В госдуме предложили ввести «педагогический проездной»

«Педагогический проездной» предложили ввести в России, сообщает РИА Новости.

С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его мнению, российские учителядолжны иметь возможность покупать такой проездной за одну тысяч рублей и по нему путешествовать на курорты юга России.

«Педагогический проездной» даст возможность школьным учителям покупать билеты до курортов России по тысяче рублей. Остальные затраты на поездку должны быть в виде субсидии от государства",

- сказал Чернышов.

Данная мера поможет и туристической отрасли России во время санкций, и учителям школ по всей стране, отметил парламентарий. // Фото: @gpointstudio / Freepic