24 июля 2022, 09:40
В госдуме предложили ввести «педагогический проездной»
По замыслу инициатора, учителя должны ездить в отпуск по цене в одну тысячу рублей
«Педагогический проездной» предложили ввести в России, сообщает РИА Новости.
С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его мнению, российские учителядолжны иметь возможность покупать такой проездной за одну тысяч рублей и по нему путешествовать на курорты юга России.
«Педагогический проездной» даст возможность школьным учителям покупать билеты до курортов России по тысяче рублей. Остальные затраты на поездку должны быть в виде субсидии от государства",
- сказал Чернышов.
Данная мера поможет и туристической отрасли России во время санкций, и учителям школ по всей стране, отметил парламентарий. // Фото: @gpointstudio / Freepic