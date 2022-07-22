У экс-инспектора ГИБДД просят изъять имущество почти на 200 млн рублей

Генеральная прокуратура России просит Лефортовский районный суд в Москве изъять у бывшего сотрудника ГИБДД и его родных имущество. Его общая стоимость составляет около 200 миллионов рублей, сказано в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Сергей Кузнецов работал инспектором ДПС в Москве и за это время сказочно разбогател. Среди его имущества, а также имущества его родных, есть 23 объекта недвижимости. Семь из них расположены не в России. А в Болгарии и ОАЭ. Все это стоит порядка 130 миллионов рублей.

- Сведений о законности источников, за счет которых приобреталось имущество, не имеется,

– рассказали в Генпрокуратуре.

Кроме того, в банковских сейфах экс-полицейского нашли 23 тысячи 850 евро, 60 тысяч долларов и более 48 миллионов рублей наличными. Законность происхождения этих денег тоже не установлена. // Фото: pxhere.com