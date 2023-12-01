В Гидрометцентре пообещали жителям Карелии холодный декабрь

В Гидрометцентре России дали прогноз погоды в стране на декабрь. Слова научного руководителя учреждения Романа Вильфанда приводит ТАСС.

Так, Карелия оказалась в числе шести регионов, где ожидается среднемесячная температура ниже нормы. Помимо нашей республики в список этих «счастливчиков» вошли Ленинградская, Новгородская, Псковская, Тверская и Вологодская области.

Теплее обычного декабрь прогнозируется в Краснодарском крае, Ростовской, Астраханской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Тыве, Хакасии, на Ставрополье, в республиках Северного Кавказа.

Также Вильфанд выделил регионы, в которых в декабре ожидается избыток или дефицит осадков. Ни в тот, ни в другой список Карелия не попала. Таким образом, количество осадков прогнозируется в пределах нормы. // Фото «Петрозаводск говорит»