В ГИБДД рассказали о погибшем и пострадавших в аварии у Святозера

В Госавтоинспекции Карелии рассказали о пострадавших в аварии около Святозера.

Как мы писали ранее, 20 февраля в 14:15 на трассе «Кола» в Пряжинском районе произошло трагическое ДТП. В столкновении двух внедорожников «УАЗ Патриот» и «Митсубиши Аутленде» погиб один человек, еще двое пострадали. В Сети были оубликованы фотографии с места аварии.

По предварительным данным дорожной полиции, 61-летний водитель «Митсубиши», выполняя обгон с выездом на полосу встречного движения, допустил столкновение с встречным автомобилем УАЗ.

Водитель «Митсубиши» погиб на месте аварии. 60-летняя пассажирка иномарки и 46-летний водитель УАЗа получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

По факту произошедшей трагедии проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются. (фото Госавтоинспекция РК)