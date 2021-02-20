Водитель иномарки насмерть разбился в ДТП с внедорожником в Карелии

Авария со смертельным исходом произошла сегодня, 20 февраля, на трассе «Кола» в Пряжинском районе. По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в 14:20 внедорожники «УАЗ Патриот» и «Митсубиши Аутлендер» столкнулись вблизи Святозеро.

Предварительно сообщается, что «Митсубиши», направлявшийся в сторону Мурманска, столкнулся с двигавшимся на встречу УАЗом.

В результате аварии погиб водитель «Митсубиши». С места ДТП госпитализировали пассажира «Митсубиши» и водителя УАЗа.

На месте дорожного происшествия работают сотрудники ДПС. Обстоятельства устанавливаются. (фото Госавтоинспекция РК)