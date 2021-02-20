Водителей поздравили на переезде и напомнили о безопасности

Железнодорожники продолжают придумывать креативные поздравления с различными праздниками. Так, в преддверии 23 февраля на железнодорожном переезде на пересечении Вытегорского шоссе и Гвардейской улицы автомобилистов поздравили с Днем защитника Отечества, рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Представительницы молодежного комитета Петрозаводской дистанции пути ОЖД не только поздравляли мужчин, вручали подарки, но и напоминали правила проезда переездов.

Так, водителям следует при приближении к переезду снизить скорость, проезжать можно ли при открытом шлагбауме и разрешающих сигналах. Но если хотя бы одна из систем сигнализации включена (световая или звуковая), то даже при открытом шлагбауме движение через переезд запрещено. Нужно помнить, что приближаясь к переезду, независимо от шлагбаума и сигнализации, следует убедиться в отсутствии приближающегося поезда.