Петрозаводчан приглашают учиться управлять троллейбусом

Ярмарка учебных рабочих мест пройдет в марте в столице Карелии. Соискатели смогут претендовать на получение профессии водителя троллейбуса, сообщает пресс-служба мэрии

Ярмарка пройдет 11 марта с 10 до 12 часов на улице Мерецкова, 14, в кабинете 103. К претендентам предъявляют несколько требований - годность по состоянию здоровья и отсутствие судимости. С собой нужно захватить паспорт, трудовую книжку и документ об образовании. После прохождения подготовки водителям гарантируют трудоустройство.

Кроме того ПМУП «Городской транспорт» приглашает на работу кондукторов. Работникам предоставляют полный социальный пакет и возможность бесплатного проезда в муниципальном транспорте. По вопросам трудоустройства можно звонить по телефонам: 59-26-19, 59-31-68, 8 (921) 464-07-09. (фото vk.com)