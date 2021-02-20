20 февраля 2021, 17:49
Происшествия

Опубликованы новые снимки с места трагедии около Святозера

В столкновении двух внедорожников погиб один человек и пострадали двое

Портал dtpptz опубликовал фотографии с места трагической аварии, которая произошла сегодня в 14:20 на трассе «Кола» в Пряжинском районе недалеко от села Святозеро. Столкнулись внедорожники «УАЗ Патриот» и «Митсубиши Аутлендер».

Напомним, в результате аварии погиб водитель «Митсубиши». С места ДТП госпитализировали пассажира «Митсубиши» и водителя УАЗа.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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