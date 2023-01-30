В ГИБДД рассказали о нарушителях, попавшихся в выходные

В Петрозаводске в ходе рейдов в выходные отстранили от управления одиннадцать автомобилистов. Семеро из них управляли автомобилем с признаками опьянения, а четверо вообще не имели прав.

В Госавтоинспекции города напомнили и об ответственности за указанные нарушения. Так, за вождение в нетрезво виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет.

Водителю без прав грозит штраф от 5000 до 15 тысяч рублей и эвакуация транспортного средства. // фото Госавтоинспекция Петрозаводска