27 января 2023, 14:59
ГИБДД пояснила, как проезжать перекресток в центре Петрозаводска
После нескольких аварий на перекрестке Антикайнена-Красная, в дорожной полиции решили дать пояснения
После нескольких аварий на перекрестке Антикайнена-Красная в центре Петрозаводска, где «выключены» светофоры, в Госавтоинспекции решили объяснить, как проезжать это место.
Перед перекрестком установлен дорожный знак 4.1.2 «Движение направо», предписывающий движение только в направлении, указанном на знаке.
«При движении по улице Красной (от улицы Анохина) движение возможно только направо», - резюмировали в дорожной полиции.
Автомобилистов просят не нарушать правила дорожного движения и не создавать аварийные ситуации. // фото Госавтоинспекция города