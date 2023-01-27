ГИБДД пояснила, как проезжать перекресток в центре Петрозаводска

После нескольких аварий на перекрестке Антикайнена-Красная в центре Петрозаводска, где «выключены» светофоры, в Госавтоинспекции решили объяснить, как проезжать это место.

Перед перекрестком установлен дорожный знак 4.1.2 «Движение направо», предписывающий движение только в направлении, указанном на знаке.

«При движении по улице Красной (от улицы Анохина) движение возможно только направо», - резюмировали в дорожной полиции.

Автомобилистов просят не нарушать правила дорожного движения и не создавать аварийные ситуации. // фото Госавтоинспекция города