В Карелии из-за пьяных водителей погибли 14 человек

В ГИБДД Карелии сообщили, что в прошлом году по вине нетрезвых водителей оборвалась жизнь 14 человек.

Нетрезвых автомобилистов поймали и в минувшие сутки. Всего девять нарушителей.

В Кемском районе ночью наряд дорожной полиции остановил автомобиль ВАЗ-21099, за рулем находился 38-летний житель Калевалы с признаками опьянения.

В Кемиот управления автомобилем «Рено» отстранили 31-летнего водителя.

Нарушителям светит 30-тысячный штраф, также им придется расстаться с правами. Решение о наказании определит суд. Проверки на дорогах продолжатся в этом году. // фото ГИБДД РК