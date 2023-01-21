21 января 2023, 10:26
В Карелии из-за пьяных водителей погибли 14 человек
За прошедшие сутки девять водителей стали пешеходами
В ГИБДД Карелии сообщили, что в прошлом году по вине нетрезвых водителей оборвалась жизнь 14 человек.
Нетрезвых автомобилистов поймали и в минувшие сутки. Всего девять нарушителей.
В Кемском районе ночью наряд дорожной полиции остановил автомобиль ВАЗ-21099, за рулем находился 38-летний житель Калевалы с признаками опьянения.
В Кемиот управления автомобилем «Рено» отстранили 31-летнего водителя.
Нарушителям светит 30-тысячный штраф, также им придется расстаться с правами. Решение о наказании определит суд. Проверки на дорогах продолжатся в этом году. // фото ГИБДД РК