В ГИБДД обратились к автомобилистам Карелии из-за непогоды
В Карелию пришла непогода. В некоторых районах республики отмечаются снегопады, метели, усиление ветра. Возможно осложнение дорожной обстановки и ухудшение видимости, говорится в сообщении ГИБДД республики.
В Госавтоинспекции посоветовали водителям соблюдать дистанцию и боковой интервал, не допускать резких маневров и выбирать скорость в соответствии с дорожными условиями. Перед обгоном нужно на сто процентов убедиться в безопасности.
«Особую осторожность следует соблюдать при движении за движущимся впереди транспортом и при встречных разъездах, из-за образования снежной поземки может значительно ухудшиться видимость»,
- отмечается в обращении к автомобилистам.
В ГИБДД подчеркнули, что на трассах республики работает снегоуборочная техника. // Фото Госавтоинспекции Карелии