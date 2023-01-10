В ГИБДД обратились к автомобилистам Карелии из-за непогоды

В Карелию пришла непогода. В некоторых районах республики отмечаются снегопады, метели, усиление ветра. Возможно осложнение дорожной обстановки и ухудшение видимости, говорится в сообщении ГИБДД республики.

В Госавтоинспекции посоветовали водителям соблюдать дистанцию и боковой интервал, не допускать резких маневров и выбирать скорость в соответствии с дорожными условиями. Перед обгоном нужно на сто процентов убедиться в безопасности.

«Особую осторожность следует соблюдать при движении за движущимся впереди транспортом и при встречных разъездах, из-за образования снежной поземки может значительно ухудшиться видимость»,

- отмечается в обращении к автомобилистам.

В ГИБДД подчеркнули, что на трассах республики работает снегоуборочная техника. // Фото Госавтоинспекции Карелии