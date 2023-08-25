В ГИБДД назвали место, где водители рискуют заработать крупный штраф

В Госавтоинспекции Петрозаводска напомнили о запрете в излюбленном месте отдыха горожан.

На Неглинской аллее (слева по ходу движения) и на Онежской набережной от улицы Еремеева до проспекта Ленина запрещена остановка транспорта с 21:00 до 6:00.

Для тех, кто игнорирует запрещающие знаки, предусмотрен штраф в размере 1500 рублей, также их автомобиль переместят на спецстоянку.

Дорожная полиция призвала водителей внимательно смотреть на знаки при парковке. // фото «Петрозаводск говорит»