25 августа 2023, 19:20
В ГИБДД назвали место, где водители рискуют заработать крупный штраф
Автомобилистов призвали быть внимательными при парковке
В Госавтоинспекции Петрозаводска напомнили о запрете в излюбленном месте отдыха горожан.
На Неглинской аллее (слева по ходу движения) и на Онежской набережной от улицы Еремеева до проспекта Ленина запрещена остановка транспорта с 21:00 до 6:00.
Для тех, кто игнорирует запрещающие знаки, предусмотрен штраф в размере 1500 рублей, также их автомобиль переместят на спецстоянку.
Дорожная полиция призвала водителей внимательно смотреть на знаки при парковке. // фото «Петрозаводск говорит»