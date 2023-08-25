25 августа 2023, 17:31
Ограничения для автомобилистов введут на время «Кросса наций»
В центре Петрозаводска временно запретят стоянку машин
16 сентября в Петрозаводске пройдет «Кросс наций». Участники побегут от скульптуры Рыбаки на Онежской набережной.
На время спортивного мероприятия для автомобилистов введут временные ограничения.
В городской администрации разъяснили, что с 7:00 до 15:00 остановку и стоянку транспорта запретят в створе проспекта Ленина от Пушкинской улицы до набережной. Ограничения затронут и автомобильную часть Набережного проспекта. // фото Sporlab/ Unsplash.com