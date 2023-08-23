Водителям запретят парковаться еще в одном месте

С 12 сентября на участке улицы Красная в районе дома №45 по улице Анохина запретят остановку и стоянку транспорта. Об очередных ограничениях для водителей предупредили в мэрии Петрозаводска. Новые дорожные знаки поставят рядом с языковой школой.

Предстоящие изменения объяснили заботой о безопасности водителей и пешеходов. // фото «Петрозаводск говорит»