23 августа 2023, 17:03
Автоклуб 10 RUS

Водителям запретят парковаться еще в одном месте

В сентябре дорожные знаки, запрещающие остановку, установят на участке Красной улицы

С 12 сентября на участке улицы Красная в районе дома №45 по улице Анохина запретят остановку и стоянку транспорта. Об очередных ограничениях для водителей предупредили в мэрии Петрозаводска. Новые дорожные знаки поставят рядом с языковой школой.

Предстоящие изменения объяснили заботой о безопасности водителей и пешеходов. // фото «Петрозаводск говорит»

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