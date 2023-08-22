Движение по Скандинавскому проезду закроют на сутки

Скандинавский проезд в Петрозаводске закроют для движения транспортных средств 24 августа. Рабочие будут укладывать асфальт. Ограничения будут действовать в течение суток, предупредили в городской администрации.

Автобусы смогут объехать ремонтируемый участок по Оборонной улице. Машины экстренных служб будут пропускать по мере необходимости.

Водителей просят быть внимательными и заранее продумать свой маршрут. // фото «Петрозаводск говорит»