22 августа 2023, 18:50
Движение по Скандинавскому проезду закроют на сутки
24 августа дорожники будут укладывать асфальт на Древлянке
Скандинавский проезд в Петрозаводске закроют для движения транспортных средств 24 августа. Рабочие будут укладывать асфальт. Ограничения будут действовать в течение суток, предупредили в городской администрации.
Автобусы смогут объехать ремонтируемый участок по Оборонной улице. Машины экстренных служб будут пропускать по мере необходимости.
Водителей просят быть внимательными и заранее продумать свой маршрут. // фото «Петрозаводск говорит»