22 августа 2023, 18:50
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Движение по Скандинавскому проезду закроют на сутки

24 августа дорожники будут укладывать асфальт на Древлянке

Скандинавский проезд в Петрозаводске закроют для движения транспортных средств 24 августа. Рабочие будут укладывать асфальт. Ограничения будут действовать в течение суток, предупредили в городской администрации.

Автобусы смогут объехать ремонтируемый участок по Оборонной улице. Машины экстренных служб будут пропускать по мере необходимости.

Водителей просят быть внимательными и заранее продумать свой маршрут. // фото «Петрозаводск говорит»

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асфальт
Скандинавский проезд
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