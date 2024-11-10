В Галерее промышленной истории открылась выставка «Искусство во мне»

В Галерее промышленной истории Петрозаводска открылась выставка работ авторов проекта «Искусство во мне» (0+).

«Это дешевле, чем психотерапевт, но при этом гораздо эффективнее»,

- заявила участница проекта «Искусство во мне» Виктория Никитина.

И предоставила зал Галереи промышленной истории под выставку художественного проекта. Она там директор. Именно здесь девять лет назад состоялась первая выставка работ талантливого трио: Галины Пелевиной, Оксаны Лазаревой и Юлии Утышевой.

Вместе с участниками проекта «Искусство во мне» они создали уже более 200 работ. На выставке побывала Марина Бедорфас, которая тоже стала частью этого художественного эксперимента. Она побывала в роли супруги Игоря Стравинского - Веры де Боссе. // Видео: телеканал "Ника плюс".