В Галерее промышленной истории открылась выставка «Искусство во мне»
В Галерее промышленной истории Петрозаводска открылась выставка работ авторов проекта «Искусство во мне» (0+).
«Это дешевле, чем психотерапевт, но при этом гораздо эффективнее»,
- заявила участница проекта «Искусство во мне» Виктория Никитина.
И предоставила зал Галереи промышленной истории под выставку художественного проекта. Она там директор. Именно здесь девять лет назад состоялась первая выставка работ талантливого трио: Галины Пелевиной, Оксаны Лазаревой и Юлии Утышевой.
Вместе с участниками проекта «Искусство во мне» они создали уже более 200 работ. На выставке побывала Марина Бедорфас, которая тоже стала частью этого художественного эксперимента. Она побывала в роли супруги Игоря Стравинского - Веры де Боссе. // Видео: телеканал "Ника плюс".