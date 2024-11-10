Стендап карельской актрисы на тему родного языка вызвало возмущение

Актриса «Творческой мастерской» Валерия Ломакина выступила на шоу «Битва за время» с коротким стендапом, в котором коснулась темы карельского языка. Некоторые ее шутки сильно задели жителей Карелии.

— Я актриса из Петрозаводска, где есть чудесный Национальный театр. Это, пожалуй, единственное место в мире, где еще говорят на карельском. Этот язык настолько труден для восприятия, что даже сами карелы, приходя на спектакль, надевают наушники с переводом на русский. Лично мне карельский кажется атавизмом — как соски у мужчин, существуют лишь для зрелищности. И то — для истинных ценителей,

— говорила Ломакина в своем номере.

Выступление вышло 1 ноября, но широкий резонанс оно получило только недавно. В комментариях на странице Валерии Ломакиной мнения разделились: кто-то поддержал начинающую комедиантку, а кто-то потребовал публичных извинений перед карелами.

Обсуждение дошло до министра культуры Карелии Алексея Лесонена. Он прокомментировал выступление, напомнив, что миссия артиста — просвещение и сохранение культурных ценностей.

— Коммерческие развлекательные форматы имеют право на существование, но помнить о духовных ценностях — обязанность каждого,

— подчеркнул министр.

Министр национального развития Сергей Киселев также высказался по этому поводу, заявив в соцсетях, что карельский язык не только жив, но и развивается — его активно изучают дети в школах. // фото, видео: Валерия Ломакина/ВКонтакте